Amazon представил свои первые smart-телевизоры стоимостью от 370 долларов

Компания Amazon объявила о выпуске своих первых smart-телевизоров. Было представлено две серии: продвинутая Amazon Fire TV Omni Series и более доступная Amazon Fire TV 4-Series. В каждую серию вошли телевизоры разных диагоналей, но все они обладают разрешением 4K. Ранее компания выпускала лишь телевизионные приставки и брелоки, а также сотрудничала с производителями Toshiba и Insignia, которые использовали платформу Amazon Fire TV в своих телевизорах. Теперь Amazon решила выпускать smart-телевизоры под собственным брендом. Компания отмечает, что создание собственных устройств позволило ей лучше интегрировать ПО Fire TV с голосовым ассистентом Alexa, а также дает возможность самостоятельно регулировать цены телевизоров с фирменным интерфейсом.

Продвинутые Amazon Fire TV Omni Series будут поставляться в пяти размерах: 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Все устройства имеют интеграцию с голосовым помощником Alexa и оснащены выключателем микрофона. К телевизорам можно подключать веб-камеру, чтобы пользоваться всеми преимуществами встроенного приложения Zoom. Телевизоры поддерживают звук Dolby Digital Plus и способны автоматически обнаруживать все колонки Amazon Echo в доме, чтобы использовать их в качестве дополнительных динамиков для создания объемного звука. 65- и 75-дюймовые модели обеспечивают наилучшее качество видео благодаря поддержке Dolby Vision HDR. Стоимость Amazon Fire TV Omni Series составляет от 409,99 до 1099,99 долларов.

Более доступная серия Amazon Fire TV 4-Series представлена в версиях с диагоналями 43, 50 и 55 дюймов. Устройства получили более широкие рамки вокруг экрана, чем у Omni TV, и не поддерживают подключение веб-камеры. Для запуска голосового помощника Alexa на этих моделях требуется нажать соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления. Fire TV 4-Series поддерживают HLG и HDR10, но ни одна из моделей серии не предлагает Dolby Vision. Стоимость Amazon Fire TV 4-Series – от 369,99 до 519,99 долларов.

Компания также планирует до конца года добавить панель управления устройствами умного дома в ПО своих телевизоров. Все новинки поступят в продажу в октябре.