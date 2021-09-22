Amazon представил новый ридер Kindle Paperwhite с автономностью до 10 недель

Компания Amazon представила новую электронную книгу Kindle Paperwhite. Ридер представлен тремя моделями.

Новый Kindle Paperwhite получил экран диагональю 6,8 дюйма с более тонкими рамками экрана, чем у предшественника. Максимальная яркость увеличилась на 10% (светодиодов теперь 17). Кроме того, устройство получило поддержку изменения цветовой температуры. Объем встроенной памяти составляет 8 Gb. Заявленное время автономной работы устройства — до десяти недель. Для зарядки по проводу теперь используется порт USB-C, на полную зарядку уходит около 2,5 часов (максимальная мощность — 9 Вт).

В более продвинутой модификации Signature Edition цветовая температура подсветки регулируется автоматически в зависимости от условий внешнего освещения. Гаджет получил объем встроенной памяти 32 Gb и поддерживает беспроводную зарядку (мощность 10 Вт, стандарт Qi).

Третья модель для детей – Kindle Paperwhite Kids с 6,8-дюймовым дисплеем, годовой подпиской Amazon Kids+ и удобным чехлом. Автономность также составляет до 10 недель.

Новые ридеры защищены от воды (IPX8) и наделены двухдиапазонными адаптерами Wi-Fi. Появились новые возможности сортировки книг и новые фильтры для поиска. Kindle теперь можно связывать со смартфоном под управлением Android или iOS.

Стоимость Kindle Paperwhite 5 и Paperwhite Kids составляет 160 долларов, а модель Signature Edition будет предложена покупателям за 190 долларов. Продажи начнутся 27 октября.