Amazon представил 15-дюймовый smart-дисплей Echo Show

Компания Amazon представила smart-дисплей Echo Show 15, который, по ее словам, «призван стать цифровым сердцем вашего дома». Новинка получила 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD. Дисплей можно закрепить на стене или разместить на стойке — как в портретной, так и в альбомной ориентации.

Основой дисплея служит фирменный процессор AZ2 Neural Edge. Он получил четыре ядра и по словам производителя, способен выполнять в 22 раза больше операций в секунду, чем прошлая версия AZ1.

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Что именно будет выводиться на экран, пользователь может настроить с помощью новой галереи виджетов Alexa, которые постоянно обновляются. Например, виджет «Избранное» позволяет одним касанием просматривать наиболее часто используемые совместимые устройства умного дома и управлять ими. Возможен вывод «картинки в картинке».

С помощью Echo Show 15 можно быстро просматривать и обновлять общий календарь, добавлять или удалять элементы из списка покупок, изменять порядок избранных элементов, проверять список дел и делать многое другое. Например, можно планировать питание на неделю, получая рекомендации рецептов, заказывая наборы для готовки или готовые блюда.

Гаджет также имеет встроенную камеру для распознавания пользователей и видеозвонков. При желании ее можно закрыть. Благодаря большому экрану и поддержке потокового видео 1080p, Echo Show 15 также может использоваться в качестве телевизора на кухне.

Стоимость smart-дисплея Echo Show 15 составляет 249 долларов. В продаже гаджет появиться до конца этого года.