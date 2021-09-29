Amazon Halo View: фитнес-трекер с AMOLED-экраном и автономностью до 7 дней

Компания Amazon представила фитнес-трекер Halo View, улучшенную версию Halo Band, который был лишен экрана.

Halo View получил большой цветной AMOLED-экран, на который выводится не только время, но и различные параметры вроде количества шагов, пройденной дистанции и ЧСС.

Гаджет оснащен датчиками ЧСС, SpO2, температуры кожи и акселерометром. Есть защита от воды (ATM5). Автономность — до 7 дней (процесс полной зарядки аккумуляторной батареи занимает около 90 мин). Вес самого фитнес-трекера составляет 11,4 гр, а вместе с ремешком — 20,6 гр.

Стоимость Amazon Halo View составляет 79,99 долларов, старт продаж запланирован на четвертый квартал этого года. В комплекте с фитнес-трекерем идет бесплатная годовая подписка на сервисы Fitness и Nutrition. По истечении этого срока дальнейшая подписка на сервисы будет предлагаться пользователям за 3,99 доллара в месяц.