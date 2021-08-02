Zoom выплатит 85 млн. долларов пользователям США по иску из-за проблем с безопасностью

Компания Zoom Video Communications, которая владеет сервисом видеоконференций Zoom, согласилась выплатить 85 млн. долларов компенсации пользователям из США, подавшим на нее в суд сообщает Business Insider. Истцы обвинили Zoom в разглашении личной информации.

Суть иска заключалась в том, что Zoom нарушила права пользователей на частную жизнь, поделившись их личными данными с Facebook, Google и LinkedIn. Кроме того, компанию также обвиняли в том, что она вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности шифрования. Еще одна претензия касалась неспособности защитить частные видеоконференции от хакеров. Из-за этого компьютер жертвы можно было использовать для DDoS-атак.

По словам адвокатов истцов, американские абоненты принесли Zoom 1,3 млрд. долларов дохода. Участники группового иска имеют право на возмещение ущерба в размере 15% от стоимости подписки на сервис или 25 долларов. Кроме того, компанию обязали улучшить политику конфиденциальности. Мировое соглашение еще должен утвердить суд.