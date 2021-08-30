Запущен первый цифровой банк страны

Birbank, самое популярное мобильное приложение страны, которое скачали более 3 млн. раз, теперь будет работать как цифровой банк. Birbank, предлагающий широкий спектр банковских услуг и обладающий рядом преимуществ благодаря своей многофункциональности, полностью обновил свой логотип и сайт www.birbank.az и теперь будет обслуживать миллионы клиентов в качестве цифрового банка.

Помимо прежнего функционала, через Birbank теперь можно оформить кредит или карту рассрочки. Клиенты, желающие приобрести как кредит наличными, так и карту рассрочки, должны лишь предоставить FIN-код своего удостоверения личности через обновленное мобильное приложение или сайт. При получении кредита наличными клиенту нужно подтвердить выделенную ему сумму, и деньги будут за считанные минуты зачислены на зарплатную, пенсионную карту либо текущий счет в Kapital Bank. Карту рассрочки же по выбору можно без очереди забрать в филиале или заказать курьерскую доставку по адресу.

Следует отметить, что операционные системы iOS и Android рекомендуют Birbank как лучшее приложение финансового рынка страны на основе количества загрузок, степени использования и отзывов пользователей. В меню «Бонусы» в Birbank также создан раздел «ƏDV geri al» («Возврат НДС»). С помощью него пользователи могут управлять своим личным кабинетом портала «ƏDV geri al». Накопленные на виртуальном «кошельке» средства от возвращенных НДС можно перевести на платежные карты местных банков или потратить на безналичные оплаты.

В Birbank также есть личный кабинет BirKart, где можно узнать и оплатить кредитную и такситную задолженность по карте рассрочки BirKart. Кроме этого, через Birbank можно совершать NFC платежи, заказать цифровую карту, сгенерировать QR-код для снятия наличных в банкомате и даже определить местоположение ближайшего к пользователю банкомата Kapital Bank. С помощью специальной функции, добавив в Birbank информацию об автомобиле, можно получать мгновенные уведомления об автоштрафах, а также оплачивать их.

Кроме того, при помощи Birbank имеется возможность отправки и получения денег от других пользователей. Бонусы в виде «Сердец» (“Ürəklər”), заработанные при совершении платежей через POS-терминалы, интернет и Birbank, можно обменять на различные подарки. Ответы на вопросы, которые могут возникнуть при использовании Birbank, можно найти обратившись к сотрудникам банка через функцию чата.

Функциональные возможности, созданные для безопасного использования платежных карт, также являются одними из ключевых особенностей цифрового банка. Посредством Birbank можно заблокировать карту, изменить PIN-код, подключить услуги 3DS и SMS-оповещение, а самое главное установить ежедневные и ежемесячные лимиты на операции.

Birbank обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность добавления карт других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д. Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az.