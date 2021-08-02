YouTube выпустит удешевленную версию подписки для отключения рекламы

Компания Google начала тестирование более доступного варианта Premium-подписки для YouTube. Она позволит смотреть видео без рекламы, но будет лишена всей остальной функциональности, свойственной стандартной подписке.

В частности, в подписке Premium Lite не будет возможности скачивать видео для просмотра без интернета или воспроизводить ролики на фоне других приложений.

Пока новый тарифный план тестируется в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции. В указанных странах Premium Lite будет стоить 6,99 евро в месяц. Для сравнения обычная подписка Premium оценена в Европе в 11,99 евро.

Пока что дата массового запуска новой подписки не сообщается.