Xiaomi представила недорогой смартфон Redmi 10 с характеристиками флагмана

Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi 10. Бюджетный смартфон получил дизайн более дорогих флагманских моделей — камеру в стиле Xiaomi Mi 10 Ultra и переднюю панель в стиле Redmi K40.

Аппарат оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления 90 Hz. В основу устройства положен процессор MediaTek Helio G88. В зависимости от конфигурации смартфон будет поставляться с 4 или 6 Gb оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 Gb. Основная камера объединяет следующие датчики: 50 Мп главный сенсор, 8 Мп блок с ультраширокоугольной оптикой, 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. Разрешение селфи-модуля, размещенного в вырезе дисплея, составляет 8 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 18-ваттнной подзарядки и реверсивной подзарядки мощностью 9 Вт. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, два динамика, боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 161,95 × 75,53 × 8,92 мм, вес — 181 гр. Используется операционная система Android 11 с надстройкой MIUI 12.5.

Стоимость Xiaomi Redmi 10 составляет 179 долларов за версию 4/64 Gb памяти, 199 долларов за 4/128 Gb и 219 долларов за 6/128 Gb. Доступны серый, голубой и белый варианты расцветки корпуса. В продажу смартфон поступит 20 августа.