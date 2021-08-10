Xiaomi представила две модели OLED-телевизоров

В рамках презентации компания Xiaomi представила сегодня новые smart-телевизоры. Новые устройства оснащены 77-, 65- и 55-дюймовыми OLED-дисплеями разрешением 4К.

Экран Xiaomi Mi TV Master поддерживает частоту обновления 120 Hz и технологию MEMC, способную сделать картинку более плавной, а детали более четкими. Экраны занимают 97% площади фронтальной панели, а толщина самой панели в верхней части всего 4,6 мм.

Максимальная яркость составляет 1000 нит, контрастность 1 500 000:1. Заявлено 98,5% охвата цветового пространства DCI-P3. Поддерживаются технологии Dolby Vision, HDR10+, HDR10 и HLG.

Xiaomi Mi TV Master поступит в продажу по цене 2621 доллар.

Также был представлен телевизор Mi TV 6 OLED с экранами диагональю 55 и 65 дюймов, ориентированный на молодежную аудиторию. Аналогично старшей модели, телевизор поддерживает разрешение 4K, технологии Dolby Vision и HDR10+, а точность его цветопередачи соответствует ΔE 2.

Новинка построена на базе четырехъядерного процессора MediaTek MTK 9638 с графикой Mali-G52 MC1. Объемы оперативной и встроенной флеш-памяти составили 3 и 32 Gb.

Телевизор наделен встроенным голосовым помощником Xiao AI. Среди интерфейсных разъемов – один USB 3.0 и два HDMI 2.0. Mi TV 6 OLED получил акустику Harman Kardon с четырьмя громкоговорителями мощностью 12,5 Вт каждый.

В продажу новинка поступит по цене 879 долларов и 1187 долларов за 55- и 65- дюймовую версии соответственно. Предзаказ в Китае уже открыт.