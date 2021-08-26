Xiaomi представила доступные smart-телевизоры Mi TV 5X с диагональю до 55 дюймов

Компания Xiaomi сегодня представила линейку smart-телевизоров Mi TV 5X. В серию вошли модели размером 43, 50 и 55 дюймов по диагонали.

Все модели серии Xiaomi Mi TV 5X оснащены 4K-панелями разрешением 3840 x 2160 пикселей. Угол обзора достигает 178 градусов. Заявлено 94% охвата цветового пространства DCI-P3. Есть поддержка Dolby Vision и HDR10+. 43-дюймовый вариант имеет эффективную площадь экрана 95,4%, 50-дюймовый — 95,9%, а 55-дюймовый — 96,6%. Телевизоры поддерживают адаптивную регулировку яркости под условия освещения.

В основе новинок лежит процессор MediaTek MT9611 с четырьмя вычислительными ядрами и графическим ускорителем Mali G52 MP2 GPU. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, вместимость встроенного флеш-накопителя — 16 Gb.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 GHz) 2×2 MIMO и Bluetooth 5.0, три интерфейса HDMI 2.1, два порта USB, сетевой Ethernet-контроллер, оптический и AV-вход, а также разъем для наушников 3,5 мм. Телевизоры оснащены стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и DTS-HD. 43-дюймовый вариант получил 30-ваттные динамики, а 50-дюймовая и 55-дюймовая версии имеют динамики мощностью 40 Вт. В новинках есть микрофоны дальнего действия, которые поддерживают Google Assistant. Устройства функционируют под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой PatchWall 4.

Стоимость smart-телевизоров:

Mi TV 5X 43 — 430 долларов;

Mi TV 5X 50 — 565 долларов;

Mi TV 5X 55 — 650 долларов.

В комплект поставки входит пульт дистанционного управления Mi Voice Remote. Продажи в Индии начнутся 7 сентября.