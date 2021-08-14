Xiaomi поделилась подробностями о четвероногом роботе CyberDog

Компания Xiaomi поделилась некоторыми подробностями о своем первом бионическом четвероногом роботе CyberDog. Китайское название — Iron Egg (Железное яйцо).

Вице-президент Xiaomi Чанг Ченг (Chang Cheng) на своей странице в Weibo ответил на вопросы пользователей относительно робота. Он отметил, что компания изначально не планировала разработку робопса: это был проект, которым инженеры Xiaomi занимались в свободное время.

Пока что CyberDog все еще находится на стадии разработки. Инженеры стараются обеспечить стабильность оборудования и возможность выполнения основных функций. Это проект с открытым исходным кодом и любой желающий может в нем участвовать. На данный момент Xiaomi объявила о регистрации первых 400 разработчиков, которые хотят создавать ПО для CyberDog.

Компания видит в CyberDog один из образцов роботов будущего для использования в сфере обслуживания, инженерии, безопасности, медицины и многих других областях. Робот объединил в себе большую часть технологий, применяемых в продукции Xiaomi, которые подлежат бесконечному процессу развития и совершенствования. Например, в робопсе применяется машинное зрение, обеспечивающее навигацию и обнаружение препятствий. С помощью CyberDog можно проводить исследования по распознаванию голоса посредством алгоритмов AI и других технологий, которые могут использоваться не только для мобильных устройств, но и для оборудования умного дома.

Кроме того, Чанг Ченг заявил, что пока большинство компаний сосредоточено на дронах, Xiaomi надеется возглавить индустрию бионических роботов.

Цена CyberDog Engineering Exploration Edition составляет ориентировочно 1540 долларов.