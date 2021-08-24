Компания Xiaomi отказывается от бренда Mi

Компания Xiaomi приняла решение о прекращении выпуска продукции под брендом Mi. Знаменитая «приставка» добавлялась к названию фирменных устройств со дня выпуска первого смартфона компании.

Как сообщили представители производителя порталу XDA-Developers, это изменение носит постоянный характер. Покупатели больше не увидят в продаже нового Xiaomi Mi 12 ни в конце этого года, ни в начале следующего. Вместо этого компания представит Xiaomi 12.

О причинах этого решения не сообщается, только отмечается, что первым гаджетом, которого коснулось нововведение, стал смартфон Xiaomi Mix 4. Оригинальный брендинг ранее распространялся и на другие продукты компании, включая планшеты, носимые аксессуары, ноутбуки и прочую электронику. При этом вендор отметил, что изменения не затронут уже представленные продукты — смена названий устройств будет происходить постепенно и только для новых моделей.

Согласно XDA-Developers, на «домашнем» китайском рынке некоторые продукты уже избавились от брендинга Mi и, похоже, что аналогичная политика будет применяться по всему миру.

Отметим, что ранее генеральный директор и основатель Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) заявлял, что Mi означает Mobile Internet и Mission Impossible (миссия невыполнима). Под первой фразой компания подразумевает ключевой вектор, которому следует Xiaomi, а под второй — собственные амбиции. Судя по тому, что компания вышла на первое место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов – миссия выполнена.