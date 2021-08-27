Xiaomi опубликовала график глобального выпуска улучшенной MIUI 12.5 для смартфонов
Компания Xiaomi объявила, что улучшенная версия фирменной оболочки MIUI 12.5 Enhanced для международного рынка скоро станет доступна.
Первый этап распространения начнется в четвертом квартале 2021 года (октябрь – декабрь). До MIUI 12.5 Enhanced смогут следующие модели смартфонов:
- Xiaomi Mi 11;
- Xiaomi Mi 11 Ultra;
- Xiaomi Mi 11i;
- Xiaomi Mi 11X Pro;
- Xiaomi Mi 11X;
- Xiaomi Mi 10T Pro;
- Xiaomi Mi 10T;
- Xiaomi Mi 10 Pro;
- Xiaomi Mi 10.
По словам разработчиков, международная версия MIUI 12.5 Enhanced в первую очередь направлена на оптимизацию системы, которая обеспечит более быструю работу и меньшее энергопотребление.