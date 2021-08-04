Windows 10 начала по умолчанию блокировать потенциально нежелательные приложения

Компания Microsoft объявила, что функция блокировки «потенциально нежелательных приложений» теперь будет включена по умолчанию на всех устройствах с Windows 10 с версиями 2004 и выше. Отмечается, что изменение вступит в силу в начале августа. Эта функция официально дебютировала в прошлогодней версии Windows 10 May 2020 Update.

«Потенциально нежелательное ПО» не считается вредоносным, но по данным Microsoft, может негативно сказаться на производительности и безопасности операционной системы. В его число входят торрент-клиенты (например, uTorrent), программы для майнинга, рекламные и комплексные решения (например, DriverPack Solution), оптимизаторы ОС (например, CCleaner) и прочие приложения с «несоответствующей» репутацией.

«В обновлении Windows 10 May 2020 Update мы добавили блокировку потенциально нежелательных приложений для всех, кто работает с Windows 10, но клиентам, которые хотели ее использовать, все равно приходилось ее включать. С начала августа 2021 года мы начнем включать ее по умолчанию, чтобы вам было проще поддерживать максимальную производительность. Если вы захотите выключить или снова включить настройку по какой-либо причине, — вы сможете сделать это, перейдя в приложение Безопасность Windows>Управление приложениями и браузером>Параметры защиты на основе репутации», — пояснили в компании.