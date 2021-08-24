WhatsApp упростит проведение платежей на Android

Разработчики WhatsApp решили упростить отправку платежей через систему WhatsApp Pay. Для этого в программу была добавлена новая кнопка, позволяющая совершить быстрый перевод средств. Ранее, чтобы отправить платеж, необходимо было перейти на страницу действий в чате.

Новая кнопка в настоящее время доступна только для индийских пользователей в последней бета-версии WhatsApp (v. 2.21.17). Функция также находится в стадии разработки для iOS-версии приложения. Ожидается, что нововведение появится в стабильной сборке в будущем обновлении.

Сервис WhatsApp Pay построен на основе платформы Unified Payments Interface, которая также является базой для других подобных сервисов, в том числе Google Pay и Flipkart PhonePe. Сервис можно использовать для быстрой, бесплатной и безопасной отправки и получения денег.