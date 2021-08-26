Western Digital ведет переговоры о слиянии с Kioxia

Американская компания Western Digital ведет предварительные переговоры о возможном слиянии с японским производителем микросхем памяти Kioxia Holdings. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее о переговорах сообщило издание Wall Street Journal.

Потенциальная сделка оценивается в 20 млрд. долларов. Стороны могут прийти к соглашению уже в середине сентября. Для слияния может потребоваться разрешение американских, японских и европейских антимонопольных органов. Предполагается, что Western Digital оплатит поглощение Kioxia акциями, а во главе объединенной компании встанет Дэвид Гёкелер (David Goeckeler), текущий исполнительный директор Western Digital.

Объединенная компания имеет шанс занять на рынке флеш-памяти долю в 30-35% и начать бороться за лидерство с Samsung Electronics.

Согласно данным исследовательской компании TrendForce, сейчас Samsung занимает более трети рынка, Kioxia — почти 19%, а Western Digital — 15%. Другими крупными игроками являются компании SK Hynix, Micron Technology и Intel.

Но фоне новости о возможном слиянии акции Western Digital выросли на 7,8%.