Вышел короткометражный фильм Exodus по Battlefield 2042

В начале этого месяца издательство Electronic Arts совместно со студиями-разработчиками DICE и Ripple Effect Studios анонсировало Exodus (Исход) — короткометражный фильм по мотивам Battlefield 2042.

Премьера 9-минутного фильма состоялась на официальном YouTube-канале серии Battlefield. Он рассказывает о раздираемом конфликтами мире будущего. История стартует через несколько лет после окончания сюжетной кампании Battlefield 4. Таинственный Оз пытается развязать Третью мировую войну, а помешать ему в этом пытается Кимбл Грейвз по прозвищу Ирландец — известный морпех из отряда «Могильщик».

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Ирландец будет играбельным персонажам в Battlefield 2042. За бойца, предпочитающего оборонительные гаджеты, разрешат сыграть уже на релизе, а оформившие предзаказ пользователи получат доступ к особому наряду для него.

Релиз Battlefield 2042 состоится 22 октября, шутер выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.