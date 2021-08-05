Выручка компании Sony за год выросла на 15%

Компания Sony отчиталась за первый квартал, завершившийся у нее 30 июня 2021 финансового года.

Выручка за отчетный период составила 20,69 млрд. долларов. Этот показатель за год увеличился на 15%. Операционная прибыль за год выросла на 26% и достигла 2,57 млрд. долларов. Чистая прибыль выросла на 9%, до 1,94 млрд. долларов.

Самый большой рост продаж показал сегмент Electronics Products & Solutions. Поставки игровых консолей PlayStation 5 за первый квартал составили 2,3 млн. единиц, благодаря чему общее количество уже достигло 10,1 млн. штук. Консолей PlayStation 4 удалось продать 0,5 млн. штук, телевизоров — 2,2 млн штук.