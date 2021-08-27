27.08.2021

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Во втором квартале Xiaomi превысила прогноз на выручку и прибыль

Xiaomi

Компания Xiaomi отчиталась за второй квартал 2021 финансового года. По словам производителя, выручка и прибыль превзошли прогнозы.

Китайский производитель электроники во втором квартале увеличил чистую прибыль на 84% — до 8,263 млрд юаней (1,28 млрд. долларов) по сравнению с 4,494 млрд. юаней за аналогичный период прошлого года.

Выручка повысилась на 64% и достигла 87,789 млрд. юаней. Валовая прибыль составила приблизительно 15,14 млрд. юаней, что на 96,7% больше показателя за второй квартал предыдущего года. Скорректированная чистая прибыль выросла на 87,4% и составила 6,322 млрд. юаней.

Доход от продажи смартфонов вырос на 87% — до 59,1 млрд юаней. Мировые поставки смартфонов Xiaomi также показали рост на 87% и составили 52,9 млн. единиц. Выручка компании в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники в минувшем квартале выросла на 35,9% — до 20,7 млрд. юаней. Доходы от интернет-услуг увеличились на 19,1%, достигнув 7 млрд. юаней.

Если говорить о финансовых результатах за первое полугодие 2021 года, то выручка составила около 164,67 млрд. юаней, что на 59,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Валовая прибыль составила около 29,3 млрд. юаней, увеличившись на 92,1%. Скорректированная чистая прибыль — приблизительно 12,39 млрд юаней, рост по сравнению с прошлым полугодием на 118,4%.

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