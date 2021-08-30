31.08.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииГаджетыВо втором квартале глобальные поставки smart-часов выросли на 47%

Во втором квартале глобальные поставки smart-часов выросли на 47%

smart-часов

Специалисты компании Strategy Analytics опубликовали отчет глобальных поставок smart-часов во втором квартале 2021 года.

Продажи smart-часов выросли на 47%, до 18 млн. единиц. Компания Apple продолжает оставаться лидером данного рынка. Она сумела нарастить продажи на 46%, до 9,5 млн. единиц. Таким образом, компания заняла 52,5% рынка.

Второе место занимает Samsung с 2 млн. проданных часов, рост продаж — 54%, доля — 11%. На третьем месте разместилась Garmin, реализовавшая 1,5 млн. часов. Компания нарастила продажи на 25%, заняв 8,3% рынка.

Отмечается, что наиболее популярной моделью smart-часов на рынке сейчас являются Watch Series 6 — самые дорогие часы Apple.

ТЕГИ:
Dell Data Domain MTREE Replication
Некоторые подробности грядущих Apple Watch Series 7
Новости по теме
Смартфоны
Известный аналитик прогнозирует,
Гаджеты
Некоторые подробности грядущих A
Смартфоны
Старые iPhone станут быстрее, ес