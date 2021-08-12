ViewSonic проводит международный конкурс фотографии ColorPro Award 2021 и объявляет тему этого года — «Новое приключение»

ViewSonic Corp., ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, пригласила пять лидеров творческой индустрии — Monogram Creative Console, Shoot The Frame, Capture One, Getty Images и iStock — для совместного проведения ежегодного международного конкурса фотографий ColorPro Award 2021. С 14 августа по 15 сентября 2021 года все желающие могут присылать свои фотографии по теме этого года — «Новое приключение». Конкурсные награды включают профессиональные мониторы ViewSonic ColorPro VP2776, денежные призы и набор инструментов для фотосъемки.

«Тема прошлогоднего конкурса «Доброта» дарила людям надежду во время пандемии. В этом году будущее все еще остается неопределенным, мы надеемся напомнить людям, что путешествие в неизвестное может открыть дорогу к новым приключениям, — говорит Оскар Лин, глава подразделения мониторов ViewSonic. — Мы рады снова провести этот международный конкурс совместно с нашими партнерами и сформировать сообщество, в котором авторы смогут обмениваться художественными идеями, а также предоставить авторам платформу, где у них будет возможность продемонстрировать, что значит «Новое приключение» именно для них».

Конкурс ColorPro Award направлен не только на то, чтобы побуждать людей выражать себя через искусство, он позволяет продемонстрировать то, как произведения искусства могут изменить мир к лучшему благодаря взаимодействию авторов друг с другом. ViewSonic и ее партнеры стремятся помочь авторам в развитии их творческого процесса и подготовили награды за лучшие работы, которые включают профессиональные мониторы ViewSonic ColorPro VP2776, денежные призы и профессиональные инструменты для фотосъемки. Инструменты включают в себя консоли Monogram Creative Console и лицензии Capture One, которые повышают эффективность редактирования художественных работ, а также премиум-членство в Shoot The Frame, позволяющее фотографам отправлять работы на ежемесячные фотоконкурсы.

ViewSonic также пригласила трех известных профессиональных фотографов поделиться своими вдохновляющими работами по теме этого года «Новое приключение». На фотографии Дэна Рубина, которая выражает чувство предвкушения и открытия чего-то нового, изображена узкая горная тропинка, ведущая вглубь тумана. Фотография Люка Стэкпула показывает девушку, олицетворяющую дух приключений, которая идет навстречу морю на пляже в Сочи в России. А на фотографии Паолы М. Франки, символизирующей путь благодарности, запечатлены тихое туманное утром в Бенде, штат Орегон, и женщина верхом на лошади.

Все фотографии, участвующие в конкурсе, будут оцениваться по трем основным критериям:

(1) общее впечатление и эмоции;

(2) оригинальность, креативность и сюжет;

(3) технические аспекты, такие как освещение, экспозиция, цвет, тон и исполнение.

Более подробную информацию можно получить на странице кампании, перейдя по ссылке.

Детали конкурса

Сроки подачи работ: 14 августа 2021 г. — 15 сентября 2021 г.

Как участвовать: разместите свое фото на тему «Новое приключение» на сайте мероприятия.

Призы:

Первое место

3 000 долларов США Монитор ColorPro VP2776 Консоль Monogram Master Console Премиум-членство в Shoot The Frame Бессрочная лицензия Capture One

Второе место

1 000 долларов США Монитор ColorPro VP2776 Консоль Monogram Studio Console Премиум-членство в Shoot The Frame Бессрочная лицензия Capture One

Третье место

500 долларов США Монитор ColorPro VP2776 Консоль Monogram Studio Console Премиум-членство в Shoot The Frame Бессрочная лицензия Capture One

Специальный приз для 200 лучших

Билеты на веб-семинар по обучению фотографии, организованный Getty Images и iStock

Специальный приз для всех участников