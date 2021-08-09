09.08.2021

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vCenter Server Update Bildirimi nasıl devre dışı bırakılır

Yeni bir vCenter Server güncelleştirmesi geldiğinde , vSphere UI-de otomatik olarak bir bildirim görünüyor. Bu özellik, vSphere 7.0‘in yeni ( vSphere Lifecycle Manager) özelliğinin bir parçası olarak tanıtıldı. Bana göre bu çok güzel bir özelliktir. Ama destek verdiğimiz bir müşterilerden bu bildirimi gördüğünde hemen yapalım bu yazıdan kurtulalım veya bunu nasıl devre dişi bırakırız diye illaki bir çağrı almışsınızdır . Zafiyetlerin art arta yayımlandığı bir dönmede güncelleme her zaman iyidir. Ama denenmemiş test edilmemiş güncelleme sistemde sorunlara neden ola biliyor. Bazı rutin yaymalarda işlemi plansız acele yapmak iyi değil.

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Güncelleme bildirimi her zaman görüntülenir ve geçici olarak devre dışı bırakmanın bir yolu yoktur. vCenter Server‘inizi hemen güncellemeyi düşünmüyorsanız ve bildirimi kapatmayın bir yöntemi vardır bu bildirimi devre dışı bırakmanın tek yolu, AdministrationSolutionsClient Plugins ve buradan sonra «vCenter Life-cycle Manager» seçip Disable düğmesini tıklatarak yapabilirsiniz.

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Oturumu kapatabilirsiniz ve tekrar login olduğumuzda artık bildirim olarak arayüzde görünmeyecek.

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Bana göre vSphere Lifecycle Manager Update bildirimlerinin ertelenebilme seçeneği güzel bir özellik olurdu.

 

Shamistan ARZIMANLI, IT System Support Engineer
https://www.linkedin.com/pulse/vcenter-server-update-bildirimi-nas%C4%B1l-devre-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1-shamistan-arzimanli/

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