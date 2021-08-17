В WhatsApp заработал перенос чатов с iOS на Android

Команда разработчиков WhatsApp начала распространение функции переноса чата на устройствах iOS, которая появилась в WhatsApp iOS 2.21.160.16. Об этом сообщает Wabetainfo.

Эта версия WhatsApp добавляет опцию «Перенести чаты на Android» (Move Chats to Android), которая поможет вам скопировать историю переписок.

Владельцы iPhone могут проверить наличие функции, выполнив следующие действия:

Откройте свою учетную запись WhatsApp на устройстве;

Зайдите в настройки WhatsApp на iOS;

Нажмите на чаты;

Если вы видите параметр «Переместить чаты на Android», то функция активна.

Для того, чтобы перенести чат, достаточно нажать кнопку Start, подтвердить свое намерение и дождаться окончания процесса. При этом необходимо держать iPhone разблокированным.

Новая функция пока что работает при переносе истории переписок с iPhone на смартфоны Samsung. Позже этой функциональностью смогут воспользоваться владельцы остальных Android-устройств.