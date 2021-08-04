В WhatsApp появилась возможность отправки исчезающих фото- и видеосообщений

WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет отправлять исчезающие фото- и видеосообщения. Их можно будет просмотреть только один раз, после чего они будут удалены.

Исчезающие сообщения будут помечены специальной круглой иконкой с единицей посередине. После просмотра на сообщении появится ярлык «открыто».

Такие медиафайлы не будут сохраняться у получателя в разделах Фото или Галерея. Они не предназначены для пересылки. Спустя 14 дней после отправки эти сообщения исчезнут.

В WhatsApp отмечают, что новая функция направлена на обеспечение безопасности личных данных. Речь идет, например, об отправке фото с паролем и другой конфиденциальной информацией.