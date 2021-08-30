В Китае дети теперь могут играть в онлайн-игры всего 3 часа в неделю

С сегодняшнего дня в Китае вступают в силу новые ограничения для несовершеннолетних детей: они смогут играть в онлайновые игры не более трех часов в неделю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное информационное агентство правительства КНР «Синхуа».

Согласно новым правилам, введенным регулирующими органами, китайские игровые платформы, такие как Tencent и NetEase, должны ограничить онлайн-игры для несовершеннолетних до трех часов в неделю. Эти изменения вводятся в ответ на растущую в стране озабоченность по поводу игровой зависимости.

Дети в возрасте до 18 лет теперь смогут играть по одному часу с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Также они смогут играть в онлайне по одному часу в праздничные дни. Соответствующие игровые сервисы должны ограничить онлайн-игры в нерабочие часы, а также иметь действующую систему проверки пользователей, чтобы гарантировать соблюдение новых правил.

Отметим, что в Китае и до этого существовали ограничения на онлайн-игры для детей, но они были менее жесткими: разрешалось играть 1,5 часа в будние дни и 3 часа в выходные и праздничные дни.