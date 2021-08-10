В Google Photos появился новый виджет «Ваши воспоминания»

Компания Google обновила свое фирменное приложение Photos для Android и добавила в него новый виджет «Ваши воспоминания». Виджет доступен как на Android 12, так и на более старых версиях ОС.

Он имеет размер 2 х 2, то есть занимает место четырех иконок. Виджет можно развернуть на весь экран, хотя углы будут скруглены. Доступно несколько размеров плитки. В нижней части каждой фотографии отображается дата ее создания, а сами снимки меняются в режиме слайд-шоу.

Чтобы установить виджет «Ваши воспоминания», обновите приложение Photos до версии 5.53. Источник отмечает, что, если после апдейта виджет не появился, приложение нужно полностью закрыть и повторно запустить.

На данный момент нововведение доступно только для устройств под управлением Android.