27.08.2021

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В Epic Games Store проходит раздача Automachef

Epic Games Store

Помимо раздачи ремастера Saints Row: The Third в Epic Games Store также бесплатно отдают Automachef.

Automachef — это головоломка, основная цель в которой — построить полностью автоматизированную кухню, готовящую блюда и доставляющая их клиентам ресторана. Игроки должны расставлять механизмы по доступному им пространству и программировать систему, используя ресурсы, находящиеся в распоряжении.

Обе игры можно бесплатно получить до 2 сентября.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатной станет Yoku’s Island Express — гибрид платформера и пинбола.

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