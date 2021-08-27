В Epic Games Store проходит раздача Automachef
Помимо раздачи ремастера Saints Row: The Third в Epic Games Store также бесплатно отдают Automachef.
Automachef — это головоломка, основная цель в которой — построить полностью автоматизированную кухню, готовящую блюда и доставляющая их клиентам ресторана. Игроки должны расставлять механизмы по доступному им пространству и программировать систему, используя ресурсы, находящиеся в распоряжении.
Обе игры можно бесплатно получить до 2 сентября.
На следующей неделе в Epic Games Store бесплатной станет Yoku’s Island Express — гибрид платформера и пинбола.