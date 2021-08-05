В Epic Games Store началась раздача A Plague Tale: Innocence и Minit

На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает две игры A Plague Tale: Innocence и Minit. Изначально вместо Minit планировалось раздать 2D-файтинг Speed Brawl, но релиз игры в магазине временно отложили по техническим причинам.

A Plague Tale: Innocence — мрачное приключение и брате и сестре, которые путешествуют по охваченной чумой средневековой Франции.

Minit — адвенчура, в которой каждый игровой сеанс длится всего минуту. Игру уже бесплатно раздавали два года назад.

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Обе игры можно забрать до 12 августа. Следующей раздачей станет адвенчура Rebel Galaxy, которую уже тоже отдавали бесплатно пару лет назад.