В Epic Games Store началась раздача A Plague Tale: Innocence и Minit
На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает две игры A Plague Tale: Innocence и Minit. Изначально вместо Minit планировалось раздать 2D-файтинг Speed Brawl, но релиз игры в магазине временно отложили по техническим причинам.
A Plague Tale: Innocence — мрачное приключение и брате и сестре, которые путешествуют по охваченной чумой средневековой Франции.
Minit — адвенчура, в которой каждый игровой сеанс длится всего минуту. Игру уже бесплатно раздавали два года назад.
Обе игры можно забрать до 12 августа. Следующей раздачей станет адвенчура Rebel Galaxy, которую уже тоже отдавали бесплатно пару лет назад.