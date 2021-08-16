В Android 12 появится функция управления смартфоном с помощью мимики лица

В выпущенной недавно четвертой бета-версии Android 12 обнаружилась бета-версия приложения Android Accessibility Suite 12.0.0, предлагающая возможность управления смартфоном без использования сенсорного экрана. Будучи предназначенным для людей с ограниченными возможностями, приложение позволяет выполнять основные действия с помощью одного лишь лица.

В настройках можно активировать пункт Camera Switches, при помощи которого и осуществляется управление устройством при помощи мимики лица. Во время включения функции на дисплее постоянно отображается значок, напоминающий, что в настоящее время смартфон активно использует камеру.

Соответствующих действий предусмотрено шесть: открытый рот, улыбка, поднятые брови, взгляд влево, взгляд вправо, взгляд вверх. Для каждого можно назначить определенное действие. Например, пролистывание влево или вправо, прокрутку, возврат назад, открытие уведомлений.

Бета-версия Android Accessibility Suite 12.0.0 также работает и на устройствах с Android 11. Скачать и опробовать ее можно по этой ссылке.