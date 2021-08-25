Управление активами кибербезопасности

Можете ли вы точно сказать, сколько активов у вас есть? И защищены ли они?

На сегодняшний день предприятиям все еще сложно осуществлять полный мониторинг своих IТ-активов — от управляемых до неуправляемых устройств Интернета вещей (IoT), от виртуальных машин до облаков и т.д. Можете ли вы точно идентифицировать все устройства, имеющиеся у вас или в вашей виртуальной среде, локальные или удаленные? Большинство компаний не может этого сделать, и по этой причине они сталкиваются с проблемами соответствия требованиям кибербезопасности.

Безагентная платформа по обеспечению безопасности IoT-устройств Armis обеспечивает гибкое, высоконадежное и комплексное решение для управления активами в области кибербезопасности. Решение обеспечивает полную видимость всех активов, комбинируя данные из других систем с Armis для создания единого источника информации обо всех ваших активах (оборудования, программного обеспечения и сервисов), а также гарантирует оценку рисков устройств для повышения безопасности вашего бизнеса и пользователей.

Откройте для себя все свои активы

Выявление пробелов, уязвимостей и рисков

Автоматизация и применение политики безопасности

Интеграции:

Откройте для себя каждый актив

Armis обеспечивает единую и полную картину всех устройств, имеющихся у вас, включая удаленные и внешние. Вот неполный список информации, которую решение компании может собирать в режиме реального времени, бесперебойно:

Тип устройства

Версия

Репутация устройств

Пользователи

Программное обеспечение

Облачные пространства

Возможные уязвимые стороны

Известные уязвимости

Патчи

Риски

Более того, Armis может определить, когда и где находятся активы, отсутствуют ли в них критически важные средства безопасности и обновления, какие приложения они используют и защищены ли они, а также может идентифицировать удаленных сотрудников и внешние устройства.

Определение рисков и защита устройств

Помимо отслеживания активов, Armis может выявлять риски и уязвимости устройств в офисе, в удаленных местах, а также тех, которые взаимодействуют с вашими облачными средами. Armis понимает, что такое устройство и как оно используется, после чего сопоставляет эту информацию со стандартными характеристиками и поведением устройства. Затем Armis сравнивает индивидуальный профиль риска этого устройства с уровнем риска вашей организации для обеспечения автоматической безопасности и применения политик.

Автоматизация и обеспечение безопасности

Если Armis обнаруживает уязвимости, риски или пробелы в безопасности, он может автоматизировать процессы обеспечения безопасности и применения политик. Платформа может организовать необходимые действия в сочетании с вашими IТ-решениями, решениями по управлению безопасностью или на сетевом уровне. Armis предпринимает следующие действия: отправка данных о рисках устройства в ваши SIEM или CMDB, запуск процесса сканирования уязвимостей и, при необходимости, запуск процесса установки программного обеспечения, блокирование или помещение устройства в карантин.

Создание записи в CMDB

Запуск сканирования уязвимости

Развертывание программного обеспечения

Обновление информации об устройстве

Создание инцидентов в системе подсчета посетителей

Передача данных об устройстве в SIEM

Создание инцидента в системе отслеживания ошибок

Блокирование или помещение устройства в карантин

Быстро и просто в пользовании

Платформу Armis можно быстро и легко начать применять в любых условиях, поскольку она не требует установки каких-либо агентов и напрямую интегрируется с уже существующими и применяемыми инструментами управления IТ и информационной безопасности. Платформа может быть запущена всего за несколько минут и сразу же начинает предоставлять информацию о мониторинге активов, а также аналитические данные.

Выявление уязвимых приложений

Помимо идентификации активов, Armis может идентифицировать уязвимые приложения, работающие на IoT-устройствах. Интеграция с вашими IТ-решениями и решениями для управления безопасностью, а также глубокая идентификация и классификация устройств позволяют вам видеть приложения, работающие на устройствах, а также наличие уязвимостей в них, таких как:

Отсутствует ли на устройстве агент?

Установлена ли на устройстве неисправная версия Chrome?

Используется ли на устройстве пригодная для эксплуатации версия VxWorks или другой ОСРВ?

Простые запросы — важные идеи

Armis предоставляет простой, но эффективный инструмент для генерирования запросов, позволяющий идентифицировать конкретные устройства, их состояние и любые пробелы в безопасности, которые могут у вас возникнуть. Это простой визуальный конструктор запросов типа «Если это, то то», который позволяет быстро создавать отчеты и получать информацию. Например, вы можете создать запрос для определения, на каких устройствах работает версия приложения или операционной системы, которая содержит выявленные уязвимости. Armis позволяет отслеживать:

Управляемые устройства

Неуправляемые устройства и устройства Интернета вещей (IoT)

Мобильные устройства

Виртуальные машины

Облачные пространства

Специализированные устройства (медицинские, производственные,

АСУ ТП и т.д.)

Пользователей

Об Armis:

Armis — лидер в сфере IoT Security. Безагентная платформа по обеспечению безопасности устройств от Armis, легко находит и устанавливает контакт с абсолютно со всеми устройствами в сети, отслеживает поведение, идентифицирует угрозы и применяет действия для защиты бизнеса. Это 100% безагентное решение. Обеспечивает защиту как на управляемых, так и неуправляемых IoT-устройствах — от традиционных, таких как ноутбуки и смартфоны, до новых интеллектуальных устройств, таких как интеллектуальные телевизоры, web-камеры, принтеры, системы вентиляции и кондиционирования, промышленные системы управления, медицинские приборы и многое другое. Компании из списка Fortune 1000 доверяют свою безопасность Armis. У Armis самая большая в мире база знаний, которая отслеживает поведение, подключение и историю более 280 млн. устройств. Решения Armis неоднократно были отмечены наградами независимыми исследовательскими компаниями за инновационность и новый подход в борьбе с киберпреступностью.

Для получения более детальной информации и обсуждения индивидуальных задач, связанных с IoT Security, обращайтесь к компании Horizon AS, которая поможет определить и предложить решения с помощью продуктов Armis, а также продемонстрировать их возможности в рамках пилотного проекта.