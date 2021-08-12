Twitter обновил шрифт и цветовую схему интерфейса

Twitter запустил обновленный дизайн социальной сети и приложений — с новым фирменным шрифтом Chirp и переработанной цветовой схемой.

okay confirmed it did — Twitter (@Twitter) August 11, 2021

«Chirp сохраняет баланс между беспорядочным и резким, чтобы усилить веселость и дерзость твита, но также может нести тяжесть серьезности в тех случаях, когда это необходимо», — отмечает администрация сервиса.

Соцсеть также обновила цветовую схему — «чтобы добавить больше контрастности и сократить долю синего цвета». Кнопка «Читать» теперь окрашена в черный цвет.