12.08.2021

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Twitter обновил шрифт и цветовую схему интерфейса

Twitter

Twitter запустил обновленный дизайн социальной сети и приложений — с новым фирменным шрифтом Chirp и переработанной цветовой схемой.

«Chirp сохраняет баланс между беспорядочным и резким, чтобы усилить веселость и дерзость твита, но также может нести тяжесть серьезности в тех случаях, когда это необходимо», — отмечает администрация сервиса.

Соцсеть также обновила цветовую схему — «чтобы добавить больше контрастности и сократить долю синего цвета». Кнопка «Читать» теперь окрашена в черный цвет.

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