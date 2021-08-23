TrendForce: выручка производителей DRAM за второй квартал выросла на 26%

Согласно последним исследованиям аналитической компании TrendForce, после того, как цены на память DRAM в первом квартале вернулись на восходящую траекторию, покупатели стали активнее закупать этот вид полупроводниковой продукции, опасаясь дальнейшего роста цен и возникновения дефицита.

Спрос был устойчивым не только в таких больших сегментах, как производство ноутбуков, но и в более нишевых, включая графическую память и память для бытовой электроники. В результате этого поставщики DRAM значительно нарастили отгрузку в квартальном выражении. Одновременно росли и цены.

Сообщается, что общая выручка от продажи DRAM во втором квартале 2021 года составила 24,1 млрд. долларов (рост на 26% по сравнению с предыдущим кварталом).

Компания Samsung является лидером рынка по итогам второго квартала. Она смогла нарастить продажи по сравнению с первым кварталом на 30,2%, что привело к увеличению ее доли с 42,0% до 43,6%. Второе место занимает SK hynix, третье — Micron.