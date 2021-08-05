TikTok запустил тестирование Stories

Популярный сервис коротких видеороликов TikTok начал тестирование Stories — они будут отображаются на боковой панели приложения.

Пользователи смогут публиковать в «Историях» контент, который будет иметь ограничение по времени показа — до 24 часов. Далее медиафайлы удаляются в автоматическом режиме. Также можно будет оставлять комментарии, которые видны другим пользователям. Информацию об этом сообщил TechCrunch со ссылкой на медиааналитика Мэтта Наварру.

More screenshots of TikTok Stories pic.twitter.com/1PVfgJ9YWT — Matt Navarra (@MattNavarra) August 4, 2021

Как и в других соцсетях с подобной функцией, для просмотра «Историй» в TikTok пользователю нужно будет прокрутить панель и нажать на аватар интересующего автора.

На данный момент нововведение доступно в пилотном режиме и лишь определенной категории пользователей в ряде стран за пределами США. Дата общего запуска не раскрывается.