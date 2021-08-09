Tesla подтвердила, что электрический пикап Cybertruck отложен до 2022 года

Компания Tesla официально подтвердила, что начало производства электрического пикапа Cybertruck отложено до 2022 года, пишет Electrek.

Электрический пикап Cybertruck был представлен в 2019 году. Старт производства был назначен на конец 2021 года.

Теперь же генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) предупредил, что компания столкнется с некоторыми проблемами при запуске Cybertruck в производство из-за различных особенностей конструкции, которые требуют совершенно новых производственных процессов.

Желающим оформить предварительный заказ на Cybertruck временно недоступен конфигуратор — доступ к этому разделу Tesla обещает вернуть ближе к моменту начала производства пикапа. Временное ограничение введено для всех трех версий пикапа, несмотря на то, что ранее компания заявляла, что первыми появятся два более дорогих варианта, с двумя и тремя электромоторами.

Отметим, что Tesla уже приняла более 1,25 млн. предварительных заказов на Cybertruck.