Terrabox от Maana Electric превращает песок в солнечные батареи

Стартап Maana Electric разрабатывает «террабоксы», которые смогут создавать солнечные панели, используя песок, для выработки электроэнергии, пишет ресурс inverse. Данное решение должно помочь в борьбе с изменением климата.

Также Maana Electric надеется отправить свои «террабоксы» на Луну и Марс, для помощи будущим космическим колонистам в их потребности в энергии.

«Terrabox представляет собой полностью автоматизированный завод, способный производить солнечные панели, используя только песок в качестве сырья и электричество», — объясняет Maana Electric.

Мини-заводы помещаются внутри транспортных контейнеров, что означает, что их можно транспортировать в отдаленные пустынные районы, где они могут производить солнечные панели, необходимые для сбора чистой солнечной энергии. Помимо помощи в борьбе с изменением климата, потенциально революционный продукт может также помочь снизить зависимость от операторов возобновляемых источников энергии.

Maana Electric заявляет, что в 2022 году опробует свою технологию на Земле, а также разработает версию своего Terrabox для Луны, которая предназначена для преобразования лунного реголита в кремний высокой чистоты. Теоретически это должно позволить производить один мегаватт солнечных панелей в год. В процессе создания солнечных панелей также выделяется кислород в качестве побочного продукта.

Ожидается, что технология Maana Electric может помочь миссиям NASA Artemis и Lunar Gateway. Отметим, что по данным немецкой солнечной компании Desertec, покрытие только небольшого участка пустыни Сахара солнечными панелями может обеспечить достаточно энергии для всей планеты. А если установить на Луне большие солнечные фермы, достичь можно было бы многого.