12.08.2021

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Telegram Desktop получил полезные функции

Telegram Desktop

Команда разработчиков популярного мессенджера выпустила новую версию клиента Telegram Desktop.

В десктопной версии появилась возможность сброса двухфакторной аутентификации даже в том случае, если пользователь забыл старый пароль и у него нет доступа к почтовому ящику для его восстановления. Для этого необходимо быть авторизованным в приложении. Процедура сброса занимает до семи дней, и может быть остановлена в любой момент.

Пользователи могут настроить мессенджер таким образом, чтобы сообщения в чатах удалялись автоматически по расписанию: раз в день, раз в неделю или раз в месяц.

В приложении также появилась возможность быстрого поиска GIF-анимаций, который отправлялись в пределах одного чата. Они отображаются на вкладке «Медиа». Кроме того, разработчики изменили дизайн иконки приложения и цвет фона интерфейса по умолчанию.

Новая версия Telegram Desktop уже доступна пользователям операционной системы Windows 10.

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