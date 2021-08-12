Telegram Desktop получил полезные функции

Команда разработчиков популярного мессенджера выпустила новую версию клиента Telegram Desktop.

В десктопной версии появилась возможность сброса двухфакторной аутентификации даже в том случае, если пользователь забыл старый пароль и у него нет доступа к почтовому ящику для его восстановления. Для этого необходимо быть авторизованным в приложении. Процедура сброса занимает до семи дней, и может быть остановлена в любой момент.

Пользователи могут настроить мессенджер таким образом, чтобы сообщения в чатах удалялись автоматически по расписанию: раз в день, раз в неделю или раз в месяц.

В приложении также появилась возможность быстрого поиска GIF-анимаций, который отправлялись в пределах одного чата. Они отображаются на вкладке «Медиа». Кроме того, разработчики изменили дизайн иконки приложения и цвет фона интерфейса по умолчанию.

Новая версия Telegram Desktop уже доступна пользователям операционной системы Windows 10.