Strategy Analytics: мировые продажи ноутбуков выросли на 15%

Глобальные поставки ноутбуков во втором квартале 2021 года превысили 65,6 млн. устройств, сообщает компания Strategy Analytics. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда отгрузки равнялись приблизительно 57,0 млн. единиц.

Присутствующая неопределенность относительно дальнейшего влияния пандемии COVID-19 на мировые рынки вынуждает коммерческих заказчиков продолжить адаптацию гибридной системы работы и уходить от настольных систем к мобильным. Этим во многом и объясняется высокий спрос на портативные компьютеры.

Ведущим игроком рынка является компания Lenovo с долей около 24%. На втором месте — НР, которая занимает 23% глобального рынка. Третье место досталась Dell с показателем 16 %.

На четвертом и пятом местах – Apple с долей около 8% и Acer с таким же результатом.