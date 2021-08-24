Старые iPhone станут быстрее, если сменить регион на Францию

Если изменить в настройках iPhone регион на Францию, то производительность смартфона может увеличиться, при этом он станет работать плавнее. Об этом пишет Gizchina.

Причина заключается в том, что ранее правительство Франции оштрафовало Apple за принудительное замедление смартфонов путем снижения частоты процессора. По решению суда американская компания была вынуждена отключить программные ограничения работы процессора, хотя и продолжала настаивать на том, что это негативно влияет на автономность смартфона, аккумулятор которого со временем теряет емкость. Теперь компания не снижает производительность старых iPhone во Франции и некоторых других регионах.

Этим воспользовались некоторые владельцы iPhone из Китая. По их словам, если сменить страну в региональных настройках на Францию, то старый iPhone действительно начинает работать быстрее.

В случае с iPhone 12 Pro разницы практически нет, но если взять iPhone 7, то результат тестирования в Geekbench до смены региона составлял 286632 балла, а после выбора Франции он увеличился до 298321 балла. Кроме того, это срабатывает также и на iPad.