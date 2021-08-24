Список ноутбуков Xiaomi и Redmi, совместимых с Windows 11

Все ноутбуки, выпускаемые под брендами Xiaomi и Redmi, продаются с предустановленной операционной системой Windows 10. В связи с тем, что компания Microsoft обещает выпустить Windows 11 до конца текущего года, Xiaomi опубликовала перечень моделей ноутбуков Xiaomi и Redmi, которые можно будет обновить до новой версии ОС, одной из особенностей которой стали определенные системные требования. Перечень включает 15 устройств.

Серия Mi Notebook:

Mi Notebook Pro 14/Mi Notebook Pro 15 OLED/Mi Notebook Pro X/Mi Notebook Pro 15.6″;

Mi Notebook 15.6″;

Mi Notebook Air (Intel Core 8-го поколения);

Mi Gaming Notebook (Intel Core 8-го поколения).

Модели RedmiBook:

RedmiBook Pro 14/Pro 15;

RedmiBook Air 13;

RedmiBook 13/RedmiBook 14/RedmiBook 14 II/RedmiBook 16;

Redmi G Gaming Notebook.

Компания обещает, что соответствующее обновление для первых моделей выйдет в конце текущего года и будет доступно в течение 2022 года.

Релиз Windows 11 ожидается в конце 2021 года, при этом обновление будет распространяться постепенно для разных моделей. Отмечается, что представленный перечень актуален для китайского рынка. Список поддерживаемых глобальных версий фирменных ноутбуков и сроки выпуска обновлений для них будут объявлены позже.