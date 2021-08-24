25.08.2021

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Список ноутбуков Xiaomi и Redmi, совместимых с Windows 11

Xiaomi Windows 11

Все ноутбуки, выпускаемые под брендами Xiaomi и Redmi, продаются с предустановленной операционной системой Windows 10. В связи с тем, что компания Microsoft обещает выпустить Windows 11 до конца текущего года, Xiaomi опубликовала перечень моделей ноутбуков Xiaomi и Redmi, которые можно будет обновить до новой версии ОС, одной из особенностей которой стали определенные системные требования. Перечень включает 15 устройств.

Серия Mi Notebook:

  • Mi Notebook Pro 14/Mi Notebook Pro 15 OLED/Mi Notebook Pro X/Mi Notebook Pro 15.6″;
  • Mi Notebook 15.6″;
  • Mi Notebook Air (Intel Core 8-го поколения);
  • Mi Gaming Notebook (Intel Core 8-го поколения).

Модели RedmiBook:

  • RedmiBook Pro 14/Pro 15;
  • RedmiBook Air 13;
  • RedmiBook 13/RedmiBook 14/RedmiBook 14 II/RedmiBook 16;
  • Redmi G Gaming Notebook.

Компания обещает, что соответствующее обновление для первых моделей выйдет в конце текущего года и будет доступно в течение 2022 года.

Релиз Windows 11 ожидается в конце 2021 года, при этом обновление будет распространяться постепенно для разных моделей. Отмечается, что представленный перечень актуален для китайского рынка. Список поддерживаемых глобальных версий фирменных ноутбуков и сроки выпуска обновлений для них будут объявлены позже.

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