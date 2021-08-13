SpaceX планирует запустить спутник для космических билбордов

Компания SpaceX , главой которой является Илон Маск (Elon Musk), стала партнером канадского стартапа Geometric Energy Corp и поможет ему запустить спутник, который будет служить первым рекламным щитом в космосе.

Спутник под названием CubeSat будет отправлен на низкую околоземную орбиту в 2022 году на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Он сможет демонстрировать рекламные объявления, которые будут отправляться с Земли. Отмечается, что помимо рекламы, экран также можно использовать для отображения логотипов и даже произведений искусства.

«Компании могут пожелать разместить свой логотип, кто-то захочет оставить какое-то лирическое или художественное послание. Мы хотим демократизировать доступ к космосу и обеспечить децентрализованное участие. Надеюсь, люди не захотят тратить деньги на что-то неуместное или оскорбительное», — заявил Сэмюэл Рид (Samuel Reid), генеральный директор и соучредитель Geometric Energy Corp.

Он также уточнил, что этот космический рекламный щит не будет виден с Земли. Контент на дисплее спутника будет транслироваться в прямом эфире на различные онлайн-платформы, такие, как YouTube или Twitch, при помощи камеры.