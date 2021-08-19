Сообщения в WhatsApp будут сами удаляться через 90 дней

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp планирует добавить возможность отправки сообщений, которые будут автоматически удаляться через 90 дней.

Новый лимит пока доступен только пользователям бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.21.9.6. После выхода очередного обновления у пользователей будет больше вариантов: Off (сообщения не исчезают), 24 часа, 7 дней или 90 дней.

Пока непонятно, какой смысл имеет это нововведение. Вместо того чтобы уменьшить лимит времени для исчезающих сообщений, разработчики намерены его увеличить.

Напомним, что функция «Исчезающих сообщений» появилась в WhatsApp в конце 2020 года. Суть нововведения заключалась в удалении текста спустя определенного времени после его отправки.