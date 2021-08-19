19.08.2021

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Сообщения в WhatsApp будут сами удаляться через 90 дней

WhatsApp

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp планирует добавить возможность отправки сообщений, которые будут автоматически удаляться через 90 дней.

Новый лимит пока доступен только пользователям бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.21.9.6. После выхода очередного обновления у пользователей будет больше вариантов: Off (сообщения не исчезают), 24 часа, 7 дней или 90 дней.

Пока непонятно, какой смысл имеет это нововведение. Вместо того чтобы уменьшить лимит времени для исчезающих сообщений, разработчики намерены его увеличить.

Напомним, что функция «Исчезающих сообщений» появилась в WhatsApp в конце 2020 года. Суть нововведения заключалась в удалении текста спустя определенного времени после его отправки.

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