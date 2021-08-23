Softprom подписал дистрибьюторский контракт с TeamViewer

Компания Softprom, Value Added IT Distributor, и TeamViewer, объявили о подписании дистрибьюторского контракта. Согласно договору, Softprom получает право продвижения решений TeamViewer на территории ряда стран Восточной Европы и Азии.

TeamViewer — один из мировых лидеров, специализирующихся на инновационных решениях для удаленного доступа, онлайн-поддержки и совместной работы в глобальном масштабе. Кроме того, TeamViewer лидер в области решений AR (Augmented Reality) дополненной реальности для промышленных и логистических компаний.

«Мы давно искали AR решение для проектов. Наше партнерство призвано удовлетворить активно растущую потребность пользователей по всему миру в совместной удаленной работе, удобной и защищенной. Мы рады быть частью пути к глобальному рабочему пространству», — отметил Павел Жданович, управляющий директор Softprom.

Технологии TeamViewer позволяют контролировать, администрировать и настраивать компьютеры, мобильные устройства, сетевое оборудование и многое другое где угодно и когда угодно, независимо от того, частное это использование или крупнейший корпоративный уровень. AR решения TeamViewer позволяют решать задачи сборки заказов на складах, сборки изделий на сборочных производствах, управлять качеством и оказывать удаленную поддержку с использованием 3D виртуальных меток. АPI-интерфейсы TeamViewer дают возможность интегрировать продукты компании в другие системы и приложения, оптимизируя процессы и повышая производительность.