Samsung совместно с Банком Кореи будет продвигать цифровую валюту

Компания Samsung поддержит проект Центрального банка Южной Кореи (Bank of Korea, BOK) по созданию пилотной платформы для «цифровой валюты центробанков» — central bank digital currency (CBDC), пишет Korea Times.

Центробанк Кореи начал реализовывать пилотную программу CBDC 28 июля совместно с блокчейн-оператором Ground X, который входит в состав компании Kakao. Проект строится на таких преимуществах CBDC, как более эффективные и современные платежные системы, а также финансовая доступность.

Одна из основных идей заключается в том, чтобы проверить возможность совершения мобильных платежей с использованием цифровой валюты в условиях отсутствия интернета. В частности, Samsung рассчитывает протестировать возможности блокчейновых систем на своей серии смартфонов Galaxy.

«Будет ли возможно платить цифровой валютой с помощью смартфона без доступа к интернету, можно ли будет переводить CBDC на другие мобильные устройства или на другие подключенные банковские счета? Это два главных направления, которые будет исследовать Samsung», — сказал представитель компании.

Отметим, что центробанки многих стран уже начали эксперименты с цифровыми валютами. Наиболее успешным из них считается китайский — страна активно и успешно развивает транзакции с помощью цифрового юаня (E-CNY).