Samsung прекратит показ рекламы в своих приложениях для смартфонов

Компания Samsung подтвердила, что она перестанет показывать рекламу в своих фирменных приложениях к концу этого года. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на президента и главу мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро (TM Roh).

«Компания Samsung приняла решение убрать рекламу из проприетарных приложений, включая Samsung Weather, Samsung Pay и Samsung Theme. Обновление будет готово к концу этого года. Нашим приоритетом является предоставление нашим потребителям инновационных мобильных решений с учетом их потребностей и желаний. Мы ценим отзывы наших пользователей и по-прежнему стремимся предоставить им наилучшие впечатления от наших продуктов и услуг Galaxy», — сказал представитель компании.

Конкретной даты, когда реклама будет удалена из приложений компании, не называется. Но по данным Yonhap, изменение будет входить в состав предстоящего обновления программного обеспечения One UI.