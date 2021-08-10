Samsung представил 5-нм процессор для smart-часов Exynos W920

Компания Samsung официально представила флагманскую мобильную платформу для носимой электроники Exynos W920.

5-нанометровая однокристальная система Exynos W920 пришла на смену модели Exynos 9110, которая была представлена три года назад. По заверению производителя, по сравнению с предшественником производительность CPU Exynos W920 увеличилась на 20%, а графического ускорителя — в 10 раз. Архитектура процессора включает два ядра Arm Cortex-A55 и GPU Mali-G68.

Для Exynos W920 применяется упаковка Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP). Она объединяет саму платформу, микросхему управления питанием, оперативную память LPDDR4 и накопитель eMMC в одном миниатюрном корпусе. Это позволяет smart-часам использовать емкие АКБ за счет экономии внутреннего пространства.

Exynos W920 поддерживает экраны различного разрешения вплоть до qHD (960 х 540 пикселей), имеет ядро Cortex-M55 со сверхнизким энергопотреблением, обеспечивающее работу функции Always-on Display. Также платформа поддерживает систему навигации GNSS и программную платформу Wear OS, наделена модемом LTE, адаптерами Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 5.0.

На базе нового чипа Samsung Exynos W920 будут построены новые smart-часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch 4 Classic, презентация которых состоится завтра в ходе мероприятия Unpacked.