Samsung показал новые складные устройства

На выставке International Meeting for Information Displays (IMID 2021) компания Samsung продемонстрировала новые прототипы складывающихся мобильных устройств. Новинки в отличие от линеек Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip могут складываться в двух местах.

Был показан новый 7,6-дюймовый складной OLED-дисплей, который способен работать даже при при -4 градусах по Фаренгейту (-20 °С) без деформации.

Третьей новинкой компании стала умная колонка с системой искусственного интеллекта с опоясывающим дисплеем, который может за секунды превратиться в развернутый (но не полностью) экран для видеосвязи или просмотра фильмов. В обычном состоянии это цилиндр, который получил 12,4-дюймовую гибкую OLED-панель, «обернутую» вокруг него.