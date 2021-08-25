Samsung может удаленно блокировать украденные телевизоры

Компания Samsung сообщила о внедрении новой функции в свои телевизоры. Теперь их можно удаленно блокировать или отключать в случае кражи.

Потребность в этой функции возникла после массовых грабежей в Южно-Африканской Республике, которые затронули склады и магазины Samsung.

«TV Block — это удаленное решение для обеспечения безопасности, которое определяет, был ли телевизор Samsung активирован ненадлежащим образом, и гарантирует, что телевизоры могут использоваться только законными владельцами с действительным доказательством покупки», — отмечает корейский производитель.

TV Block уже предустановлен во всех телевизионных продуктах Samsung по всему миру. Функция блокирует телевизор по серийному номеру, когда устройство подключается к интернету и выполняется проверка с базой данных Samsung.

В случае, если телевизор Samsung был заблокирован по ошибке, полная функциональность может быть восстановлена в течение 48 часов после отправки подтверждения покупки и действующей лицензии на устройство продавцу Samsung или по электронной почте serv.manager@samsung.com.