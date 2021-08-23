24.08.2021

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Samsung лидирует на рынке полупроводниковой продукции

продукции

Специалисты аналитической компании IC Insights опубликовали итоги второго квартала 2021 года на рынке полупроводниковой продукции.

Лидером рейтинга ведущих производителей полупроводников стал Samsung. Компания смогла оттеснить Intel на второе место. За квартал южнокорейский гигант продал полупроводниковых изделий на 20,297 млрд. долларов (рост на 19% по сравнению с первым кварталом).

Компания Intel, находящаяся на втором месте, нарастила продажи всего на 3%, с 18,676 до 19,304 млрд. долларов. Замыкает тройку компания TSMC, также нарастившая продажи на 3%, до 13,315 млрд. долларов.

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