Samsung Galaxy Z Flip 3: увеличенный внешний экран, Snapdragon 888 и водозащита

Компания Samsung Electronics на мероприятии Galaxy Unpacked, помимо складного Galaxy Z Fold 3 с подэкранной камерой, представила новое поколение смартфона-раскладушки Galaxy Z Flip 3 5G, который оснащен сгибающимся экраном.

Основной сгибающийся 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X поддерживает адаптивную частоту обновления изображения (10-120 Hz). Особенностью Galaxy Z Flip 3 5G стал увеличенный в четыре раза внешний экран, который облегчает просмотр уведомлений и сообщений без необходимости открытия смартфона. 1,9-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой 60 Hz имеет разрешение 260 x 512 пикселей при плотности 302 пикселя на дюйм. Можно легко сделать селфи или записать видео в сложенном состоянии, дважды нажав на кнопку включения.

Аппарат построен на базе процессора Snapdragon 888. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 Gb, емкость встроенной флеш-памяти UFS 3.1 — 128 или 256 Gb. Основная камера двойная, с датчиками на 12 Мп (f/1.8, OIS) и 12 Мп (угол обзора 123˚, f/2.2), которые защищены стеклом Super Clear Glass (Gorilla DX). Фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 3300 мАч, поддерживается 15-ваттная проводная и 10-ваттная беспроводная зарядка, а также обратная беспроводная зарядка PowerShare. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, NFC, стереодинамики AKG. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Смартфон получил улучшенные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Есть защита от воды по стандарту IPX8. Аппарат поддерживает сети LTE и 5G. На устройство установлена операционная система Android 11 с фирменной оболочкой OneUI. Габариты в разложенном состоянии: 166 x 72,2 x 6,9 мм, в сложенном состоянии: 86,4 x 72,2 x 15,9-17,1 мм. Вес: 183 гр.

Смартфон доступен в бежевом, зеленом, лавандовом и черном вариантах с новыми чехлами с кольцами и ремешками. Предзаказы начнутся сегодня, а в продажу Samsung Galaxy Z Flip 3 поступит 27 августа по цене от 999 долларов.