Samsung Galaxy M32 5G və Galaxy M52 5G smartfonlarının xüsusiyyətləri açıqlandı

Insider Ishan Agarwal, Twitter blogunda iki yeni Samsung məhsulu Galaxy M32 5G və Galaxy M52 5G smartfonları haqqında məlumat yerləşdirdi. Hesabata görə, cihazlar müvafiq olaraq MediaTek Dimensity 720 və Snapdragon 778G mobil prosessorlarını alacaq.

Galaxy M52 5G-nin 6,7 düymlük Full HD+ ekrana və 64MP (f/1.8), 12MP (f/2.2) və 5MP (f/2.4) sensorlu üçlü əsas kameraya və 15 Vt gücə sahib olacağı gözlənilir. Yenilik iki yaddaş konfiqurasiyasına malik olacaq: 6/128 GB və 8/128 GB.

Daha əlverişli Galaxy M32 5G, 13 meqapiksel 6,5 düymlük bir ekran alacaq. Cihazın daxili batareyasının tutumu 5000 mAh, RAM və daxili yaddaş miqdarı 6 və 128 GB olacaq. Smartfonun əsas kamerası 48, 8 və 5 meqapiksellik üç sensora sahib olacaq.

Yeni məhsulların təqdimatı avqustun 25-də baş tutacaq, qiymətləri isə hələlik məlum deyil.

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